В Калмыкии в 2022 году в рамках нацпроекта благоустроят семь территорий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Жители Калмыкии онлайн-голосованием выбрали семь общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пятницу в пресс-службе полномочного представителя президента России в ЮФО.

"По итогам онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование городской среды", определены семь территорий в Элисте и районах республики", - сказали пресс-службе.

На приеме граждан, который 10 декабря провел полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, рассмотрели обращение о благоустройстве парка в селе Тундутово. Как сообщил на своей странице в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков, парк стал одним из победителей онлайн-голосования проекта. "Уже разработана проектно-сметная документация по его благоустройству, в которую, в частности, входит закупка нового спортивного инвентаря и уличных тренажеров для занятия спортом", - уточнил глава республики.

Полпред президента России поручил главе Калмыкии при реализации этого проекта, на который планируется направить свыше 4 млн рублей, акцентировать усилия на озеленении территории и обустройстве игровой площадки.

В 2021 году в Калмыкии благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" впервые благоустраивались не только общественные территории в трех городах республики, но и в маленьких населенных пунктах пяти районов. Уже сейчас провести время всей семьей можно в парке им. Ленина в Лагани, парке "Дружба" в поселке Приютное, дендропарке в селе Троицкое Целинного района, центральном сквере в селе Вознесеновка, культурно-парковых зонах в селах Виноградное и Лазаревское. Завершилось благоустройство рыночной площади в поселке Комсомольском, школьного двора в селе Красинском и центральной площади в Улан Холе. Всего в 2021 году благоустроили 11 объектов. Участие в голосовании по объектам на 2022 год приняли более 18 тыс. жителей республики, уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.