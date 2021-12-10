Дальневосточные регионы претендуют на участие в проекте гастрономического туризма

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока, в частности Приморский край, первыми представили концепцию дальневосточной кухни для участия в проекте гастрономического туризма. В ближайшее время будут разработаны критерии, на которые смогут ориентироваться регионы для участия в программе, сообщила ТАСС советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова в пятницу на Всероссийском форуме-фестивале "Гастрономический туризм" в Уфе.

"Активно работает Дальний Восток - Приморский край в прошлом году представил прекрасную концепцию по дальневосточной кухне, и мы рассчитываем, что это станет межрегиональным проектом. Они точно явные претенденты на участие в проекте гастрономического туризма. Пока другие регионы только обсуждают, [претендентов] на уровне наличия концепции с понятными производственными брендами или кластерами вокруг региональной кухни пока немного. Мы надеемся, что они появятся в ближайшее время", - сообщила Рыбакова.

Намерения регионов участвовать в проекте должны быть подкреплены партнерством с бизнесом, принятой программой развития, необходимыми ресурсами. В одиночку бизнес не сможет выполнить эти условия, поэтому важна поддержка властей, отметила Рыбакова. "Чтобы стать гастрорегионом, надо построить пять-шесть гастрокластеров производственных. Это непростая задача, одному бизнесу сложно сделать, это стратегия [региона]. Пока мы опираемся на инициативы и планируем разработать критерии, которые со временем утвердим, чтобы у региональных властей было понимание, на что ориентироваться", - резюмировала советник.

В этом году основной темой II Всероссийского форума-фестиваля "Гастрономический туризм. Новые возможности" станет уличная еда, второй темой - уральская кухня. Программа рассчитана на три дня, в нее вошли мастер-классы, круглые столы и пленарное заседание. В форуме участвуют представители около 40 регионов России.