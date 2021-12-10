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Нобелевская премия

Дмитрию Муратову и Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира

Лауреаты получили нобелевскую медаль и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен
Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Нобелевская премия мира 2021 года вручена в пятницу на церемонии в ратуше Осло главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Трансляция мероприятия ведется на сайте премии.

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В октябре комитет объявил о присуждении премии двум журналистам за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. В прошлом году церемония из-за пандемии состоялась в онлайн-формате.

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НорвегияРоссияНобелевская премия
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