На Ставрополье разработают онлайн-курс для школьников по истории военных походов казаков

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Образовательный онлайн-курс, посвященный истории и культуре казачьих конных походов, разработают в Ставропольском крае. Ожидается, что в 2022 году обучение пройдут не менее 800 школьников региона, рассказала ТАСС руководитель проекта Мария Шамраева в пятницу.

"Проект включает в себя туристическую и образовательную составляющие. В рамках образовательной части мы разрабатываем онлайн-курс о казачьих войсках, теориях происхождения казаков. В курс включены основные события, даты, герои военных походов казаков, о которых должны знать школьники. Как и весь проект, курс называется "Конница: история и культура военных походов казаков". Он состоит из пяти коротких уроков, каждый - до 15 минут. В рамках проекта планируется обучить 800 школьников, каждый из них пройдет итоговый тест и получит сертификат", - рассказала Шамраева.

По ее словам, в настоящее время работа над курсом завершена, его презентация прошла в ноябре. "Сейчас идет техническая доработка. Мы рассчитываем, что к началу третьей четверти курс будет полностью готов и протестирован и мы начнем активно его распространять по школам Ставропольского края", - добавила собеседница агентства.

В этом году проект "Конница: история и культура военных походов казаков", инициированный ставропольской организацией "Казачий двор", стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сумма гранта составила 500 тыс. рублей, общая стоимость реализации проекта - около 700 тыс. рублей.

Реконструкция казачьего похода

Туристическая составляющая проекта включает в себя организацию конного перехода, который станет реконструкцией военного похода казаков.

"Он пройдет с 1 по 4 мая по станицам трех районов Ставропольского края - Шпаковского, Труновского и Изобильненского. Кроме проводника и двух казаков, у которых есть навыки участия в таких походах, его участниками станут не менее четырех туристов, для которых это будет новый опыт. Но как показала практика, желающих гораздо больше - в сентябре мы провели пробный переход, и вместо четырех у нас было девять участников. Поэтому мы ожидаем, что в мае их будет не менее десяти", - пояснила Шамраева.

По ее словам, привлечь к конному переходу внимание широкой аудитории, в том числе школьников, планируется с помощью YouTube-канала проекта, где будут размещаться видеоролики о подготовке к походу и деятельности казачьих обществ в Ставропольском крае.