Академик РАН Борис Кизяев погиб в ДТП на севере Москвы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пенсионер погиб в ДТП на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МВД РФ.

"9 декабря в 20:37 на Дмитровском шоссе, не доезжая 500 метров до Север-Восточной хорды, водитель, управляя BMW-320 I, совершил наезд на находившегося на проезжей части после мелкого ДТП пенсионера 1938 года рождения. После этого совершил наезд на стоящие на проезжей части после ДТП автомобили Skoda Octavia и Mazda 6, - сказал собеседник агентства.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Пассажирка BMW получила травму головы и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что погибший - Борис Кизяев. Он являлся академиком Российской академии наук, разрабатывал гидромелиоративные системы, получил 40 свидетельств и патентов на изобретения.