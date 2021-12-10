{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава Башкирии не нашел предпосылок для продления школьных каникул

По словам Радия Хабирова, в регионе ожидается улучшение ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Необходимости продлевать новогодние каникулы для школьников Башкирии из-за эпидемиологической ситуации нет, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Радий Хабиров.

В начале декабря в правительстве региона сообщили ТАСС, что продление школьных каникул будет обсуждаться в Башкирии на фоне превышения эпидемиологического порога по ОРВИ.

"У нас потенциально такая возможность всегда есть. Мы всегда можем закрыть школы, продлить каникулы, можем на дистант [перевести]. С точки зрения сегодняшнего понимания, я такой ситуацию не вижу. <...> На данный момент нет таких планов", - сказал Хабиров.

Он уточнил, что в регионе ожидается улучшение ситуации с заболеваемостью, в частности потому что растет процент вакцинированных.

10 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом улучшилась в 12 регионах, в том числе в Башкирии.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19
Новым председателем Венецианской комиссии Совета Европы стала Клер Бази-Малори
Она сменит на этом посту Джанни Букиккио
Читать полностью