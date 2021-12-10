Эксперты: жизненный цикл трети фишинговых страниц не превышает суток

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более трети фишинговых страниц перестают существовать в течение 24 часов с момента создания. Об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали жизненный цикл 5 307 фишинговых страниц и выяснили, что треть из них (1 784) перестала существовать уже в течение суток, причем многие - в первые часы. Именно в самом начале жизни поддельной страницы злоумышленники активно распространяют фишинговые ссылки - им важно сделать это до того, как мошеннический ресурс будет обнаружен и занесен в специальные антифишинговые базы", - говорится в исследовании.

Уточняется, что в исследовании приведены данные срабатывания решений "Лаборатории Касперского", в состав которых входят антифишинговые технологии, за период с 19 июля по 2 августа 2021 года.

При этом четверть всех исследуемых страниц перестала работать через 13 часов после начала мониторинга, а половина анализируемых ресурсов существовала не более четырех дней.

"Из-за короткого жизненного цикла фишинговых страниц злоумышленники не успевают менять их содержимое, поэтому чаще создают поддельные страницы с нуля. Чтобы обойти защитные решения, они используют еще один метод - создают случайно сгенерированные элементы кода, которые не видны пользователям, но затрудняют блокировку мошеннических ресурсов защитными решениями в течение определенного времени. Технологии "Лаборатории Касперского" успешно обходят такие уловки. Подобные исследования помогают нам повышать качество и скорость отражения фишинговых атак, совершенствовать защитные технологии и более эффективно реагировать на инциденты", - приводятся в сообщении слова контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Егора Бубнова.

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