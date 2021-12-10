Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток

Об этом он заявил в пятницу, выступая в Осло с нобелевской лекцией в рамках церемонии вручения награды.

"Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям", - сказал он.