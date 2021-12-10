ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток.
Об этом он заявил в пятницу, выступая в Осло с нобелевской лекцией в рамках церемонии вручения награды.
"Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям", - сказал он.