{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия

Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток

Главный редактор российской "Новой газеты" заявил, что задача трибунала - "собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах"

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток.

На эту тему
Нобелевская речь Дмитрия Муратова. Полный текст
Нобелевская речь Дмитрия Муратова.

Об этом он заявил в пятницу, выступая в Осло с нобелевской лекцией в рамках церемонии вручения награды.

"Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям", - сказал он.

Теги
РоссияНобелевская премияМуратов, Дмитрий Андреевич
Новым председателем Венецианской комиссии Совета Европы стала Клер Бази-Малори
Она сменит на этом посту Джанни Букиккио
Читать полностью