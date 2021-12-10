Программа развития Ставрополья на основе наказов избирателей достигла 1,5 тыс. пунктов

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. В единую программу развития Ставрополья, сформированную на основе наказов избирателей во время региональных парламентских выборов, включили 1,5 тыс. мероприятий. Около 300 из них будут профинансированы в 2022 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Главе края был задан вопрос о его обращении к представителям всех участвовавших в сентябрьских выборах политических сил региона с призывом составить единую программу развития Ставрополья. Владимир Владимиров сообщил, что по итогам диалога с политическими силами края сформирована программа развития из 1,5 тыс. пунктов. Около 300 из них уже обеспечено бюджетным финансированием в 2022 году", - говорится в сообщении по итогам заседания межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске.

В Ставропольском крае в сентябре 2021 года проходили выборы представителей в Госдуму, краевой парламент и представительных органов пяти крупнейших муниципалитетов региона. Для участия в выборах в региональную думу были зарегистрированы семь партий. По итогам выборов губернатор Владимиров предложил всем партиям, даже не получившим места в парламенте, собрать наказы избирателей в единую краевую программу.

Образовательный проект "Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа" реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.