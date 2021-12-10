Песков прокомментировал жесткий ответ Путина Сокурову

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал изданию Daily Storm.

Во время заседания президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", - пояснил представитель Кремля.

"Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову) об этом сказал", - добавил Песков.