Число вовлеченных в добровольчество жителей Кировской области выросло на 20% в 2021 году

КИРОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Количество вовлеченных в добровольческую деятельность жителей Кировской области превысило в 2021 году 64 тыс. человек, что на 20% превышает показатели 2020 года, сообщил в пятницу ТАСС министр спорта и молодежной политики Георгий Барминов.

"Мы были одним из первых регионов, где была утверждена концепция развития добровольчества еще до того, как подобные документы появились на федеральном уровне. Активную работу в этом направлении регион ведет с 2016 года, и если в 2018 году на постоянной основе волонтерами числились 8 920 человек, то в прошлом году уже 14 379, а сейчас официально на сайте dobro.ru зарегистрирован 20 671 жителей Кировской области. Всего в добровольческую деятельность вовлечено в этом году 64 198 человек, в прошлом году этот показатель составил 53 370 человек", - сказал Барминов.

По его словам, наибольший рост числа волонтеров произошел за последние два года, когда многие неравнодушные люди сплотились в борьбе с пандемией. "Акция "МыВместе", например, объединила в регионе очень большое количество волонтеров - порядка 2 тыс. человек. Также волонтеры приняли участие в переписи населения, в проекте "Волонтеры городской среды", акции "Волонтеры конституции", спортивных, культурных, мероприятиях", - отметил министр.

По итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" Кировская область в 2021 году в очередной раз стала победителем, что позволило привлечь из федерального бюджета более 5,3 млн рублей на реализацию проектов в сфере добровольчества в 2021 году. В 2020 году такая субсидия не предоставлялась. По результатам проведения конкурса в 2021 году область получит более 8,2 млн рублей из федерального бюджета на реализацию добровольческих проектов в 2022 году.