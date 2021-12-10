Школы Сыктывкара возобновят 13 декабря учебный процесс после карантина

СЫКТЫВКАР, 10 декабря. /ТАСС/. Все школы и учреждения дополнительного образования города Сыктывкара (Республика Коми) 13 декабря возобновят работу в обычном режиме после карантина по ОРВИ и гриппу, объявленному с 4 по 11 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Сыктывкара.

"С 13 декабря по предложению управления Роспотребнадзора по Республике Коми возобновляется образовательный процесс, который ранее по рекомендации данного органа исполнительной власти был приостановлен на период с 4 по 11 декабря для профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении на официальной странице муниципалитета "ВКонтакте".

С 13 декабря будут работать все муниципальные школы и лицеи, кружки и секции, разрешено проводить мастер-классы и другие мероприятия с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях, подведомственных управлению образования, управлению культуры, управлению физической культуры и спорта администрации Сыктывкара, добавили в муниципалитете.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 29 ноября по 5 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 12 866 человек, в том числе 7 214 детей. В материале от больных определяются вирусы гриппа A (H3N2), также циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии - парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы и другие.

На 10 декабря в Коми выявлено 92 772 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки - 269. Выздоровели 75 352 человека, умерли - 2 395. В регионе объявлена обязательная вакцинация ряда категорий жителей. Среди них занятые в сферах здравоохранения, образования, социальных службах, ЖКХ, торговле.