Мироненко: 20 млн коммунистов - и никто не встал на защиту Советского Союза

ТАСС выпустил вторую серию спецпроекта "Свидетели перестройки", в рамках которого очевидцы и активные участники перестроечной эпохи рассказывают молодому журналисту Ивану Сурвилло об СССР и о том, как тот прекратил свое существование.

Новый выпуск посвящен интервью с экс-главой Государственного архива РФ Сергеем Мироненко. Он сравнил распад СССР с событиями 1917 года. "Династия Романовых, 1913 год, народ входит в Волгу по грудь, батюшка-царь... И вдруг в 17-м году - все, и ничего нет... И здесь так же: 20 млн коммунистов - и никто не встал на защиту Советского Союза", - отметил он.

Мироненко также рассказал о политике гласности, антиалкогольной кампании и описал свои впечатления от ГКЧП.

Подробнее об этом смотрите в интервью Сергея Мироненко для проекта "Свидетели перестройки".