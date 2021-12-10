Муратов сообщил о передаче премии мира на поддержку больных и независимой журналистики

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики. Заявление он сделал в пятницу, выступая в Осло с нобелевской лекцией на церемонии награждения.

"Мы, конечно, понимаем: эта премия - всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. Мои коллеги разоблачали отмывочные технологии и вернули в бюджет миллиарды украденных рублей, вскрывали офшоры, останавливали вырубки сибирских лесов. Государство в результате поддержало усилия "Новой газеты", "Эха Москвы", "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и других коллег по лечению детей, больных редкими заболеваниями, для которых нужны самые дорогие лекарства в мире", - сказал Муратов.

"Я, кстати, надеюсь, что представители фарминдустрии, от которых зависят судьбы детей и молодых взрослых с орфанными заболеваниями (в том числе со спинально-мышечной атрофией), сядут с нами за круглый стол", - добавил он. "Может они сделают более доступной раннюю диагностику - скрининг или богатый мир найдет деньги на несколько десятков тысяч мальчиков и девочек, в которых пока еще есть жизнь". "Мы эту премию передаем на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики", - сообщил Муратов.

Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон ($1,1 млн по нынешнему курсу).

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. В прошлом году церемония из-за пандемии коронавируса состоялась в онлайн-формате.