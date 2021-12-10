Эксперт: психологическая поддержка учителей является приоритетной задачей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Психологическое сопровождение работы учителей считают в Дагестане одной из приоритетных задач в подготовке профессионалов. Об этом в пятницу в рамках всероссийской научно-практической конференции сообщил первый проректор Дагестанского института развития образования (ДИРО) Гамзат Джамалудинов.

В условиях пандемии коронавируса в образовательных учреждениях региона был введен дистанционный формат обучения. Тогда учителя, учащиеся и родители столкнулись с проблемой адаптации к новому формату обучения.

"Дагестанский институт развития образования считает одной из самых приоритетных задач психологическое сопровождение профессиональной деятельности учителей", - сказал проректор.

Одним из основных направлений работы конференции стала психолого-педагогическая поддержка в условиях дистанционного обучения, методика организации продуктивного взаимодействия школы и родителей. Участники мероприятия также обсудили работу со студентами.

По словам и. о. ректора ДИРО Гульнары Ахмедовой, система образования республики оказалась не подготовленной к дистанционному обучению. "Психологическая подготовка всех участников образовательного процесса к плавному, безболезненному переходу на дистанционную форму обучения действительно важна. Вы оказались проводниками в этот непростой мир цифровизации. Я, как педагог, понимаю насколько это тяжелая работа", - подчеркнула она.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, более 30 школ и детсадов в республике переведены на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ. С начала эпидсезона на карантин отправили 45 учреждений.