Нижегородский видеопроект "Быть, а не казаться" стал призером премии бизнес-коммуникаций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Видеопроект из Нижнего Новгорода "Быть, а не казаться", в котором описываются привычные для жителей культурные коды, стал призером Национальной премии бизнес-коммуникаций, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Москве прошла торжественная церемония награждения Национальной премии бизнес-коммуникаций. На протяжении шести лет члены жюри определяют лучшие маркетинговые кампании и отмечают эффективную деятельность агентств, брендов и медиа. В номинации "Лучшее использование инструментов" проект "Быть, а не казаться" получил "бронзу" в категории "Видео". Проект был единственным претендентом на премию от Нижегородской области", - говорится в сообщении.

В создании видео участвовали более 100 нижегородцев при поддержке "Центра 800". В ролике говорится о том, что долгое время Нижний Новгород пытался казаться третьей столицей России, столицей промышленности, главным городом по изобретательности. Однако авторы рассказывают о вещах, которые характерны только для Нижнего Новгорода. Так, например, проект напоминает о нижегородской Стрелке - месте слияния рек Оки и Волги, - на территории которой стояли павильоны Нижегородской ярмарки. Также авторы сделали акцент на том, что город является родиной русского механика-изобретателя Ивана Кулибина, а специалисты из Нижнего Новгорода сейчас работают в крупных мировых IT-компаниях.

Идентичность Нижнего Новгорода описывается, в том числе, через путешествия на теплоходах на большие расстояния, кухню, Горьковский автозавод, закаты над Окой и Волгой, а также народные промыслы, которые со временем стали стрит-артом - одной из визитных карточек города.

Национальная премия бизнес-коммуникаций учреждена в 2015 году в качестве ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России. Ключевая цель - определить лучших маркетологов и отметить эффективную деятельность агентств, брендов и медиа, сформировав единый рейтинг лучших маркетинговых практик. Лидеров индустрии ежегодно выбирает профессиональный экспертный совет, в состав которого входят более 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций.