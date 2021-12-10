В Сочи энергетики на период зимних каникул перейдут в особый режим работы

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Энергетики в Сочи перейдут на особый режим работы до 10 января в связи с ожидаемым большим потоком туристов в период новогодних каникул. Об этом ТАСС сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко.

В зимнем сезоне Сочи планирует принять около 1 млн туристов. В период массового пребывания туристов в Сочи отмечается высокая нагрузка на энергетический комплекс.

"Будет принято решение о переходе на особый режим работы энергетиков на период подготовки и проведения всех новогодних праздников, вплоть до 10 января 2022 года", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что особый режим работы необходим для быстрого реагирования, а также недопущения отключений электроэнергии. Также министр добавил, что силы и средства других ресурсоснабжающих организаций также будут мобилизованы на этот период для оперативного реагирования на нештатные ситуации

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.