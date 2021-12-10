Число госпитализаций с ковидом в Самарской области сократилось на 50% с конца октября

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Самарской области уменьшилось наполовину по сравнению с пиковыми значениями конца октября. Об этом стало известно во время совещания в Самаре полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и членов правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства в пятницу.

"На темпы распространения инфекции повлияли нерабочие дни. В сравнении с пиковыми значениями конца октября 2021 года общее количество одномоментно болеющих пациентов на амбулаторном этапе к настоящему времени уменьшилось на 59%, количество госпитализаций уменьшилось на 50%", - говорится в сообщении.

Снизился также и расход кислорода в стационарах - с 98 до 47 тонн в сутки. За счет нерабочих дней, которые в Самарской области были введены досрочно, с 25 октября, также уменьшилась заболеваемость ОРВИ - на 48% и пневмонией - на 41%.

В целом ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется, но требует особого внимания, отметил Комаров. По его словам, за прошедшую неделю Самарская область показала самый высокий охват тестированием. На стабилизацию ситуации повлиял комплекс мер, в числе которых - вакцинация жителей. Сейчас в регионе привито более 1,5 млн человек, что составляет больше половины взрослого населения Самарской области. Всего в регионе развернуто почти 200 кабинетов для вакцинации, из которых 11 круглосуточных и 24 мобильных пунктов. Их пропускная способность в сутки составляет не менее 23 760 человек.

Комаров отметил, что для поддержания темпов вакцинации необходимо активнее вести разъяснительную работу и создавать условия для вакцинации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 10 декабря в Самарской области зафиксировано около 188,2 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили 137,3 тыс. человек, более 5,8 тыс. пациентов умерли.