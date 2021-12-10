В Волгоградской области создали центр по защите и восстановлению малых рек и водоемов

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Центр по защите и восстановлению малых рек и водоемов начал работу в Волгоградской области на базе Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН. Ученые будут оценивать состояние водных объектов ЮФО, проводить научно-исследовательскую работу в целях их защиты, сообщили в пятницу в пресс-службе региональной администрации.

"Центр по защите и восстановлению малых рек и водоемов начинает работу на базе ФНЦ агроэкологии РАН: учреждение будет базироваться на территории Волгоградской области, где создана серьезная материально-техническая база и накоплен значительный опыт по данному направлению. В задачи ученых входит оценка современного состояния малых рек и водоемов ЮФО, проведение научно-исследовательской работы в целях их защиты, предотвращения деградации и истощения, разработка информационных систем и технологий для всестороннего мониторинга", - говорится в сообщении.

По данным областного комитета природных ресурсов, создание центра поспособствует более эффективной реализации комплекса мероприятий, проводимых в водохозяйственной сфере региона с 2014 года, а также поможет выработать долгосрочную стратегию, направленную на решение проблем деградации малых рек, ериков и озер.

В Волгоградской области за семь лет на реализацию водохозяйственных и водоохранных мероприятий направлены 7,3 млрд рублей, полностью восстановлены около 40 ериков и озер природного парка Волго-Ахтубинская пойма, построены 22 водопропускных сооружения. Кроме того, в стадии проектирования - масштабный проект по обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы за счет строительства комплекса гидротехнических сооружений.