В Самаре открылась стела "Город трудовой доблести"

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" открылся в Самаре на территории Аллеи трудовой славы на Безымянке, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы предприятия оборонно-промышленного комплекса страны.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В июле 2020 года звание "Город трудовой доблести" присвоено Самаре.

"Сегодня мы открываем памятную стелу "Город трудовой доблести". Почетное звание Российской федерации "Город трудовой доблести" уже присвоено 44 городам России, и 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе. Трудовой подвиг народа - важнейшая страница нашей общей исторической памяти о Великой Отечественной войне. В годы войны люди работали не покладая рук и не жалея себя, на пределе человеческих сил, у станков по 20 часов в холод и голод стояли старики, женщины и дети. В годы Великой Отечественной войны город Куйбышев стал запасной столицей страны. В Куйбышевскую область и западные районы Советского союза было эвакуировано около 1,5 тыс. предприятий и организаций. Преодолевая огромные трудности, люди в кратчайшие сроки монтировали оборудование и уже через один-два месяца начинали производство, часто под открытым небом", - сообщил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров на торжественной церемонии.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал на церемонии, что каждый второй ушедший на Великую Отечественную войну житель Куйбышевской области не вернулся. "258 жителей Куйбышевской области удостоены звания Героя Советского союза, 41 человек стал полным кавалером Ордена Славы. Те, кто остался в тылу, проявили не меньшую самоотверженность. Я хочу отметить, что только в 1942 году, например, количество выпускаемой промышленной продукции увеличилось в пять раз на территории Куйбышевской области по сравнению с 1940 годом, а к 1945 году - в 11 раз. За годы войны заводы города выпустили не только самолеты, но и 70 тыс. минометов, 44 млн подшипников для легендарных "Катюш", боеприпасы и так далее", - сообщил Азаров.

Стелу из стекла и металла высотой около 26 м обрамляют информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции - изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах - информация о памятных датах и основных событиях военных лет. Дата открытия выбрана неслучайно - 10 декабря 1941 года был проведен испытательный полет первого построено в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2.

О городе в годы войны

В годы Великой Отечественной войны в Куйбышев (ныне - Самара), помимо промышленных предприятий, были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры. В годы войны в Куйбышеве изготовили более 36 тыс. боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами.