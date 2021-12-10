Минпросвещения введет новую квалификацию для педагогов в колледжах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Квалификация "мастер-педагог" появится в рамках реализации программы "Профессионалитет", которая направлена на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"В ходе реализации проекта "Профессионалитет" будет введена квалификация "мастера-педагога". Общие педагогические навыки преподаватели получат на базе Российского государственного профессионально-педагогического университета. Обучением преподавателей и мастеров производственного обучения, в том числе по цифровым модулям, займется Институт развития профессионального образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно стажировки на профильных предприятиях будут проходить 4,5 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября.