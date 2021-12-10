Более 80 км дорог привели в нормативное состояние в Чечне по нацпроекту в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты привели в нормативное состояние 86,2 км дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Чечне в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства автомобильных дорог.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Чеченской Республике в 2021 году в нормативное состояние приведено 86,2 км дорог. Это 7 региональных дорог, 47 улиц Грозного и 9 улиц Аргуна. В результате доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 54,57%, доля дорог Грозненской городской агломерации - до 58%", - отметили в пресс-службе.

Благодаря нацпроекту в республике также установлено 33 светофора и 3 519 дорожных знаков, нанесено 278 930 метров дорожной разметки и устроено 5 717 метров дорожного ограждения для разделения встречного потока транспортных средств. Кроме того, в текущем году появилось 5 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"В 2022 году работы пройдут на четырех участках региональных автомобильных дорог общей протяженностью 14,6 км и 69 объектах Грозненской городской агломерации общей протяженностью 57,8 км. В рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" на региональных дорогах будет установлено 4 камеры фотовидеофиксации", - рассказали в ведомстве.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента РФ был переформатирован и в том числе получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 человек на 100 тыс. населения в 2030 году.