Муратов заявил, что история с MH17 разрушила связи России и Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов считает, что история с рейсом MH17 разрушила отношения России и Украины и нет понимания того, возможно ли будет их восстановить в будущем. Такое мнение он выразил в пятницу, выступая в Осло с нобелевской лекцией в рамках церемонии вручения награды. Трансляция церемонии велась на сайте премии.

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Boeing МН17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить. Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной", - отметил Муратов.

По его словам, к событиям на востоке Украины добавился миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС, который он назвал "игрой на грани большой крови" президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Его [Лукашенко] военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза. Стороны обвиняют друг друга, а обезумевшие люди мечутся буквально между двух огней", - пояснил главный редактор "Новой газеты".

Он добавил, что журналистам удалось установить, как организуется доставка беженцев "в точку конфликта".

"Белорусские самолеты увеличили рейсы в Минск с Ближнего Востока осенью этого года более, чем в четыре раза. Шесть рейсов было в августе - ноябре 2020 года и 27 рейсов - за те же месяцы в этом году. 4,5 тысячи человек привезла белорусская компания для возможного прорыва границы в этом году, и только 600 человек - в прошлом. А еще столько же - 6 000 беженцев - доставила авиакомпания из Ирака", - утверждал Муратов, добавив, что эти данные демонстрируют то, как организуются вооруженные провокации и конфликты.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами премии мира за 2021 год за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Церемония вручения награды прошла 10 декабря в Осло.