Власти Приморья в ближайшее время планируют представить мастер-планы реновации

ТАСС, 10 декабря. Власти Приморского края в ближайшее время будут готовы представить мастер-планы в рамках программы реновации городов Дальнего Востока, сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Олег Кожемяко.

"Активно работаем по мастер-плану Владивостока. Большой Камень на себя взяло Минвостокразвития, поэтому в ближайшее время будем представлять", - сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".

Просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину на минувшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, речь идет о 22 городах.

Вместе с тем, Минвостокразвития предложило включить в программу центры экономического роста - Большой Камень, Корсаков и Советскую Гавань.

В свою очередь, Кожемяко подчеркнул, что мастер-планы позволят изменить городскую инфраструктуру и сделать города более комфортными для жизни. "Это интеграция, связанная с проживанием, с социальными условиями, с развитием центра промышленного роста", - пояснил он.

Все готовые мастер-планы планируют представить главе государства на следующем Восточном экономическом форуме. Для их оценки будет создана специальная комиссия. Трутнев ранее заявил о необходимости для губернаторов взять работу под личный контроль.

О форуме

Форум "Сделано в России" проводится с 2012 года. За это время он приобрел статус ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Его основные задачи - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам.

Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике, онлайн-обсуждения с зарубежными и региональными партнерами по вопросам максимального снятия барьеров для экспорта и развития бизнеса. Часть форума посвящена мастер-классам для экспортеров и вебинарам о мерах государственной поддержки.