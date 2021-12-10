В мире выявили около 4,4 млн заболевших ковидом за неделю. Это максимум с конца лета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн, следует из подсчетов ТАСС. Таким образом, заболеваемость на планете вернулась к уровню конца августа. Смертность при этом серьезно не растет - за последние семь дней в мире умерли 53,3 тыс. заразившихся, что примерно на 1 тыс. больше, чем за предшествующие. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю. Где выше всего заболеваемость Больше всего заразившихся - около 110 тыс. в сутки - выявляют по-прежнему в США. При этом темпы распространения инфекции, которые активно снижались в стране в октябре, снова растут и уже достигли уровня начала осени.

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Во Франции за неделю выявили свыше 330 тыс. случаев заражения, по сравнению с прошлой неделей рост составил сразу 30%. В Германии, где зарегистрировали примерно столько же инфицированных, напротив, заболеваемость снизилась почти на четверть. В Великобритании впервые с конца октября стали выявлять более 50 тыс. заболевших в день. В британском агентстве по безопасности в области здравоохранения полагают, что новый штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве менее чем через месяц. В России регистрируют более 30 тыс. заражений в сутки, однако темпы распространения инфекции в последние дни опустились до уровня середины октября. При этом в стране до сих пор обнаружили только два случая заражения "омикроном" - у россиян, недавно вернувшихся из Южной Африки. Где заболеваемость растет Число выявляемых случаев продолжает расти в некоторых странах Европы, а теперь еще и в Латинской Америке, хотя в последней речи о резком росте пока не идет.