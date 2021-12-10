В мире выявили около 4,4 млн заболевших ковидом за неделю. Это максимум с конца лета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн, следует из подсчетов ТАСС. Таким образом, заболеваемость на планете вернулась к уровню конца августа.
Смертность при этом серьезно не растет - за последние семь дней в мире умерли 53,3 тыс. заразившихся, что примерно на 1 тыс. больше, чем за предшествующие. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.
Где выше всего заболеваемость
Больше всего заразившихся - около 110 тыс. в сутки - выявляют по-прежнему в США. При этом темпы распространения инфекции, которые активно снижались в стране в октябре, снова растут и уже достигли уровня начала осени.
Во Франции за неделю выявили свыше 330 тыс. случаев заражения, по сравнению с прошлой неделей рост составил сразу 30%. В Германии, где зарегистрировали примерно столько же инфицированных, напротив, заболеваемость снизилась почти на четверть.
В Великобритании впервые с конца октября стали выявлять более 50 тыс. заболевших в день. В британском агентстве по безопасности в области здравоохранения полагают, что новый штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве менее чем через месяц.
В России регистрируют более 30 тыс. заражений в сутки, однако темпы распространения инфекции в последние дни опустились до уровня середины октября. При этом в стране до сих пор обнаружили только два случая заражения "омикроном" - у россиян, недавно вернувшихся из Южной Африки.
Где заболеваемость растет
Число выявляемых случаев продолжает расти в некоторых странах Европы, а теперь еще и в Латинской Америке, хотя в последней речи о резком росте пока не идет.
В частности, в Бельгии в сутки фиксируют свыше 20 тыс. инфицированных (это максимум более чем за год), а в соседних Нидерландах - более 23 тыс., что превышает все прежние максимумы за время пандемии. В Италии рост заболеваемости начался еще в середине октября, и сейчас там регистрируют свыше 17 тыс. заразившихся в день.
Правда, распространение инфекции ускоряется далеко не по всей Европе - в некоторых восточноевропейских странах, переживших очередной пик эпидемии осенью, ситуация стабилизируется. Так, в Чехии число регистрируемых случаев снизилось почти на четверть, примерно до 20 тыс. в сутки.
В Латинской Америке, которую предыдущая волна коронавируса накрыла прошлой зимой, есть признаки новой вспышки: в Аргентине и Колумбии ежедневно выявляют уже 2-3 тыс. заражений, что почти вдвое превышает показатели конца ноября.
Ситуация со смертностью
Соединенные Штаты на этой неделе вернулись на первое место в мире по смертности от ковида - в день там регистрируют около 1,3 тыс. летальных исходов.
Весь прошлый месяц эту позицию занимала Россия, но за минувшие сутки там подтвердили менее 1 176 смертей, что стало минимумом с 1 ноября.
В Европе один из самых высоких показателей смертности фиксируется в Польше - там в день умирают 400 заболевших, притом что почти во всех европейских странах - не больше 100.
В относительном выражении смертность выше всего в Перу, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 600 жертв пандемии, и в некоторых государствах Восточной Европы - Болгарии (428 умерших на 100 тыс. человек), Венгрии и Боснии и Герцеговине (по 396).