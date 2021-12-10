Минимум смертей c 1 ноября в России. Главное о коронавирусе за 10 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 9 956 679 случаев заражения, из них новых — 30 873. За сутки умерли 1 176 человек (минимум с 1 ноября), за весь период — 287 180.
- В Бурятии введена обязательная вакцинация для работников строительной отрасли.
- Голикова рассказала об улучшении ситуации с ковидом в 12 регионах России.
- Депутаты Ивановской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах.
Москва
- Всего зафиксировано 1 978 376 случаев заражения, из них новых — 3 372. Госпитализированы 800 человек.
- В Москве впервые с 26 октября за сутки зафиксировали менее 90 смертей из-за ковида.
- Портал стопкоронавирус.рф сообщил, что коллективный иммунитет к ковиду в Москве достиг 72,2%.
Мир
- Всего зафиксировано 268 685 182 случая заражения, умерли 5 290 958 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
-
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом.
-
Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию.