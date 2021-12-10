{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Минимум смертей c 1 ноября в России.
Минимум смертей c 1 ноября в России.
Минимум смертей c 1 ноября в России.
Минимум смертей c 1 ноября в России.
Минимум смертей c 1 ноября в России.
Пандемия COVID-19

Минимум смертей c 1 ноября в России. Главное о коронавирусе за 10 декабря

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 956 679 случаев заражения, из них новых — 30 873. За сутки умерли 1 176 человек (минимум с 1 ноября), за весь период — 287 180.
  • В Бурятии введена обязательная вакцинация для работников строительной отрасли.
  • Голикова рассказала об улучшении ситуации с ковидом в 12 регионах России.
  • Депутаты Ивановской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 978 376 случаев заражения, из них новых — 3 372. Госпитализированы 800 человек.
  • В Москве впервые с 26 октября за сутки зафиксировали менее 90 смертей из-за ковида. 
  • Портал стопкоронавирус.рф сообщил, что коллективный иммунитет к ковиду в Москве достиг 72,2%.

Мир

  • Всего зафиксировано 268 685 182 случая заражения, умерли 5 290 958 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).

  • В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом. 

  • Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В ОП предложили продавать билеты на транспорт без предъявления ковид-сертификатов
В ОП также отметили, что в законопроекте о QR-кодах на транспорте не урегулировали порядок предоставления гражданам транспортных услуг по межрегиональным автобусным маршрутам
Читать полностью