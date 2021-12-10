Минимум смертей c 1 ноября в России. Главное о коронавирусе за 10 декабря

Пандемия COVID-19

В ОП предложили продавать билеты на транспорт без предъявления ковид-сертификатов

В ОП также отметили, что в законопроекте о QR-кодах на транспорте не урегулировали порядок предоставления гражданам транспортных услуг по межрегиональным автобусным маршрутам

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