Власти Костромской области разрешили в определенные часы посещать ТЦ без QR-кодов

КОСТРОМА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Костромской области смягчили ограничения по посещению торговых центров - с 13 декабря в первой половине дня по будням в ТЦ можно будет попасть без предъявления QR-кодов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"С 13 декабря в торговые центры и магазины, торгующие непродовольственными товарами по будням с 08:00 до 14:00, когда наименьшее число посетителей, можно будет попасть без предъявления QR-кодов. Обязательным остается полное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил - ношение масок, соблюдение социальной дистанции", - говорится в сообщении.

В выходные, нерабочие и праздничные дни, в том числе с 31 декабря по 9 января, когда посетителей в торговых центрах много, ограничительная мера вновь будет действовать в течение всего дня. Также с 13 декабря будет снят ряд ограничений для предприятий общественного питания.

"Это касается снятия запрета об ограничении численности посетителей мероприятий, проводимых в общепите (банкетов, корпоративов, свадеб, поминок), но с сохранением нормы о присутствии в зале обслуживания не более одного человека на 5 кв. м. Данная норма будет распространена на организации с залом обслуживания более 60 кв. м", - уточняет пресс-служба. Все сотрудники предприятий общественного питания, а также посетители должны иметь подтверждение о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 46 421 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 406 человека, умерли 1 021. За сутки выявлены 168 случаев коронавируса, это минимум с начала ноября. Уменьшается загруженность коечного фонда в коронавирусных стационарах Костромской области - в начале ноября количество мест, занятых тяжелыми пациентами составляло 93,6%, в настоящий момент цифра снизилась до 64,3%.

Антиковидные меры

С 15 октября в Костромской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении театров, цирка, филармонии, концертных организаций, кинотеатров, музеев, в случае проведения массового мероприятия, при посещении объектов физической культуры и спорта, фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, организаций общественного питания, в том числе функционирующих в гостиницах, зон посадочных мест фудкорта. Детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации в сфере развития творчества также можно посещать только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Система пропуска по QR-кодам действует в крупных торговых центрах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами, салонах красоты, массажных салонах и соляриях. Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует до 1 февраля.