В Петербурге пункты вакцинации будут работать на новогодних праздниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в выходные дни новогодних праздников будут работать в Петербурге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"В новогодние каникулы у нас будет 10 выходных дней. Те, кто до сих пор не мог выделить время для вакцинации, смогут в эти дни сделать прививку. В городе есть для этого все возможности - будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Запас вакцин - рекордный. Ввиду планируемого принятия закона о кьюар-кодах необходимо обеспечить себе возможность вести обычный образ жизни в условиях пандемии", - процитировали в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова.

По данным пресс-службы, пункты вакцинации будут работать по определенному режиму, так 31 декабря, 1 и 7 января петербуржцы смогут привиться от COVID-19 в дежурных пунктах. Со 2 по 6 января, 8 и 9 января пункты будут работать в обычном режиме, в это же время привычный режим работы будут осуществлять выездные прививочные бригады. С 30 по 10 января в обычном режиме будут работать восемь центров КТ-диагностики, из них три - круглосуточно, а также ПЦР-лаборатории.

Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации, всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 2,1 млн человек, более 2,3 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 190 пунктов вакцинациина базе медицинских организаций и 53 мобильных, запас вакцины составляет 938 617 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 811 251 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 753 572 человека (2 866 за сутки), умерли 26 762 (55 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 267 случаев заражения.