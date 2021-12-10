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Пригожин подал иск в суд Англии к основателю Bellingcat

Элиот Хиггинс неоднократно заявлял, что российский предприниматель якобы несет ответственность за операции "вымышленной "группы Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Юристы российского предпринимателя и главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подали иск в Высокий суд Англии к основателю ресурса Bellingcat Элиоту Хиггинсу. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Предметом для иска стали пять сообщений в Twitter, опубликованные Хиггинсом для своих подписчиков, чье количество превышает 140 000 человек. Однако конкретная сумма ущерба не уточняется, отмечается в пресс-службе.

Ранее Хиггинс много раз в своих твиттах заявлял, что Евгений Викторович якобы несет ответственность за операции "вымышленной "группы Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах, а также обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений, отметили в пресс-службе.

"Данные утверждения, сделанные господином Хиггинсом, являются недостоверными и необоснованными, что Евгений Викторович уже сумел доказать в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков", - пишет "Конкорд".

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