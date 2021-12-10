ОП предлагает в проекте о QR-кодах предусмотреть норму о посещении храмов без кодов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата предлагает расширить перечень организаций, для доступа в которые не понадобится предоставлять QR-код или сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, включив в него в том числе храмы. Это следует из заключения ОП на законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, документ размещен в думской электронной базе в пятницу.

QR-код в пандемию: кто и как может его получить

Как отмечается в заключении, целесообразно расширить перечень объектов и организаций, для доступа к которым не требуется предъявление сертификатов "в целях обеспечения соблюдения прав граждан и недопущения роста социальной напряженности". Общественная палата предлагает добавит в этот список "религиозные организации традиционных конфессий". Предлагается, чтобы установкой режима ограничения посещения таких организаций занимались их руководители по согласованию с исполнительными органами власти субъектов РФ.

Также предлагается разрешить посещать поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты без предъявления документов о вакцинации. Ранее секретарь ОП РФ Лидия Михеева сообщала о предложении палаты расширить перечень мест, разрешенных для посещения без QR-кода, включив в него в том числе поликлиники.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.