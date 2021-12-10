Первый в СКФО реабилитационный центр иппотерапии начнут строить в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство первого на Северном Кавказе центра лечебно-верховой езды (иппотерапии) начнется в 2022 году. В центре одновременно смогут заниматься 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка.

"Завершается формирование проекта, со следующего года начнется строительство центра иппотерапии. Большой центр, где одномоментно смогут заниматься 300 детей. Предусмотрено создание крытого манежа, гостиницы и так далее", - сказал он в ходе итогового заседания межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске.

Как сообщалось, центр будет построен в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье. На территории центра можно будет также вести подготовку паралимпийцев в конных видах спорта, проводить соревнования всероссийского уровня и летний лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательный проект "Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа" реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.