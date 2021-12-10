Фальков: ИБХ РАН и МГУ продвинулись в разработке технологических платформ для МРНК-вакцин

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Институт биоорганической химии (ИБХ) им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и МГУ в наибольшей степени продвинулись в создании технологических платформ, позволяющих за несколько недель создавать МРНК-вакцины. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Очевидным стала необходимость более серьезного фокуса на программе развития генетических технологий, на создании новых технологических платформ, например матричной РНК (МРНК), на основе которой может быть создано и уже создается следующее поколение принципиально иных вакцин. У нас Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова в этом направлении в наибольшей степени продвинулся с коллегами из МГУ", - сказал Фальков.