Проекты молодежи Кировской области привлекли вдвое больше грантовых средств чем год назад

КИРОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Разработанные молодежью Кировской области проекты привлекли в 2021 году более 112 млн рублей грантовых средств, что почти вдвое превышает показатель 2020 года. Увеличить объем привлеченных средств удалось в том числе за счет работы проектного офиса по поддержке молодежных инициатив, сообщил в пятницу ТАСС министр спорта и молодежной политики Георгий Барминов.

"В 2016 году область получила только 500 тыс. рублей в рамках форума "Территория смыслов", и тогда возникла идея, что нужно готовить молодежь к грантовым конкурсам, помогать прописывать заявки. В регионе запустили "Региональную проектную школу", которая обучала студентов на базе вузов и предполагала консультации экспертов по доработке проектов. В 2020 году при министерстве был создан проектный офис по поддержке молодежных инициатив, специалисты которого не только обучают молодежь, но и продюсируют проекты, помогают с реализацией, отчетностью. И если до создания проектного офиса в 2019 году область привлекла около 43 млн рублей, то в 2020 году уже 74,5 млн, а сейчас мы практически в два раза увеличили объем привлеченных грантовых средств: в 2021 году на реализацию 138 молодежных проектов удалось привлечь более 112 млн рублей", - рассказал Барминов.

По его словам, некоторым проектам не столько нужны грантовые средства, сколько ресурсы, площадки для реализации тех или иных мероприятий. В этих вопросах также помогают специалисты проектного офиса. Ежемесячно они дают около 50 консультаций по проектам, выезжают в муниципалитеты, проводят обучение.