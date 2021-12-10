Свыше 41 тыс. россиян старше 50 лет подали заявки на переобучение по нацпроекту

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 41 тыс. граждан старше 50 лет направили заявки на обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Порядка 67% из них хотят пройти обучение для того, чтобы сохранить текущую работу и повысить свою квалификацию, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе проекта.

"Свыше 41 тыс. заявок на бесплатное обучение от россиян старше 50 лет поступили в российские вузы, реализующие проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демографии" под кураторством федерального оператора - Томского государственного университета", - сказали в пресс-службе.

Больше всего заявок на переобучение от граждан старшего возраста поступило в 2021 году из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Ленинградской и Ростовской областей, а также Республики Татарстан.

"В течение года на обучение в вузы страны были отправлены свыше 26 тыс. россиян старше 50 лет. Самыми популярными среди них оказались программы, связанные с освоением современных образовательных технологий, кадровым администрированием, инновациями в библиотечно-информационном деле, таргетом и smm", - отметили в пресс-службе.

Порядка 67% учащихся старше 50 лет отметили, что хотят пройти обучение, чтобы повысить свою квалификацию и сохранить текущее место работы. Для 10% процентов целью получение знаний стало начало предпринимательской деятельности в статусе самозанятого или индивидуального предпринимателя, а 8% опрошенных отметили, что рассчитывают повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и устроиться на работу после окончания учебы.

Программы обучения федерального оператора проекта "Содействие занятости" Томского государственного университета реализуют идеи непрерывного образования, способствуя достижению целей образования в интересах устойчивого развития.

Цель федерального проекта "Содействие занятости" не только в том, чтобы обучить, но и в том, чтобы трудоустроить граждан, поэтому в реализации проекта активное участие принимает бизнес-сообщество. Представители крупных компаний участвуют в формировании обучающих программ и профориентационном акселераторе, проходящем в разных регионах страны, чтобы привлекать к работе специалистов еще на этапе обучения.