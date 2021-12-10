В ОП предлагают предусмотреть поддержку граждан с медотводом от вакцинации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Граждане, имеющие противопоказания к вакцинации, а также невакцинированные пожилые люди и беременные, которые приняли решение уйти на добровольную изоляцию, в случае принятия законопроектов о QR-кодах должны получить поддержку со стороны государства. Об этом говорится в заключении Общественной палаты РФ (ОП) на внесенные правительством инициативы, текст в пятницу размещен в думской электронной базе .

"Представляется актуальным в случае принятия законопроекта предусмотреть механизмы поддержки граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, а также невакцинированных граждан пожилого возраста, беременных и кормящих матерей, которые приняли решение о добровольной самоизоляции", - говорится в тексте.

В ОП предлагают "предусмотреть в перечне услуг, оказываемых органами социальной защиты населения, услуги для этой категории граждан, а также проработать рекомендации для добровольной самоизоляции невакцинированных граждан". В заключении указано на важность решения вопроса о доступе к приобретению продуктов питания и товаров первой необходимости, а также к получению медицинской помощи.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.