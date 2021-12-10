В ОП предложили защитить права граждан в случае техпроблем при загрузке QR-кодов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОП РФ) предлагает защитить права граждан в том случае, если плохая связь или проблемы с порталом госуслуг не позволяют им загрузить QR-код о вакцинации. Об этом говорится в заключении ОП РФ на законопроекты о введении QR-кодов, текст размещен в думской электронной базе.

QR-код в пандемию: кто и как может его получить

Согласно документу, в целях "недопущения необоснованного ограничения прав граждан рациональным видится на законодательном или подзаконном уровне закрепление положений, определяющих порядок разрешения ситуаций, в которых предъявление сертификатов невозможно ввиду отсутствия связи".

В ОП также предлагают предусмотреть случаи возникновения проблем, связанных с загрузкой сертификатов с портала госуслуг, а также при "аналогичных технических сложностях".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.