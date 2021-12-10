В ОП предложили продавать билеты на транспорт без предъявления ковид-сертификатов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает предусмотреть норму в законопроекте о QR-кодах на транспорте, согласно которой покупать билеты можно без предъявления ковид-сертификата, при этом его следует загрузить за сутки до отправления поезда или перед регистрацией на авиарейс. Об этом говорится в заключении ОП РФ, размещенном в пятницу в думской электронной базе данных.

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"Важным видится внесение изменений, предусматривающих продажу авиа- и железнодорожных билетов без предъявления сертификатов, однако с обязанностью загрузить сертификат за 1 день до отправления поезда, а при авиаперелете - перед регистрацией на соответствующий рейс", - говорится в сообщении.

Также в ОП РФ отмечают, что в законопроекте о QR-кодах на транспорте не урегулирован порядок предоставления гражданам транспортных услуг по межрегиональным автобусным маршрутам. "В данном ключе представляется целесообразным дополнить рассматриваемый законопроект положениями о предоставлении таких услуг в целях обеспечения безопасности пассажиров при длительных поездках", - считают в Общественной палате.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.