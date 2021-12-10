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Пандемия COVID-19

Специалистов Роспотребнадзора направили в ЮАР для исследований ковида

Специалисты Роспотребнадзора направлены в ЮАР для проведения исследований ковида - пресс-служба.

 

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ЮАРРоссияПандемия COVID-19
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