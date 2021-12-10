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Пандемия COVID-19

МЧС России доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора

МЧС России доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора - ведомство.

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ЮАРРоссияПандемия COVID-19
Первого замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Кишинева
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