Клуб лидеров "Будущее Кавказа" создаст дорожную карту проектов для развития округа

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" создадут дорожную карту проектов, направленных на социально-экономическое развитие округа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"По итогам вашего финального съезда мы ожидаем получить дорожную карту с рядом ключевых сетевых проектов, которые смогут повлиять на социально-экономическое развитие СКФО. Прошел год, конечно, это совсем немного, но я твердо убежден - мы стоим на пороге больших и качественных перемен", - приводятся в сообщении слова полпреда Юрия Чайки.

Клуб лидеров начал работу в феврале 2021 года. В ходе годичной образовательной программы участники проекта сформировали сообщество, готовое воплощать совместные проекты, работать на управленческих позициях. В пятницу в Пятигорске состоялось итоговое заседание клуба с участием полпреда и глав регионов Северного Кавказа.

Образовательный проект "Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа" реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.