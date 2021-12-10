В Дагестане выпущены памятные конверты и почтовые блоки спецгашения к 100-летию республики

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Гашение конверта и почтового блока, выпущенных к 100-летию образования Дагестана, состоялась в пятницу в Махачкале, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего выпущена 1 тыс. памятных почтовых блоков, которые в ближайшее время можно будет приобрести в почтовых отделениях Дагестана. Дополнительно к выпуску почтового блока изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Махачкалы. На почтовой марке размещена надпись "100 лет. Республика Дагестан". На блоке - герб Дагестан, цитадель Нарын-Кала в Дербенте, оборонительная башня, арка аэропорта, мечеть и театр в Махачкале, музей "Ватан"; Чиркейская ГЭС. Номинал - 100 рублей. Размер блока: 135 88 мм; размер марки в блоке - 33 мм. Тираж: 27 тыс.

"Первый оттиск штемпеля на почтовом блоке и конверте поставили врио первого вице-премьера Республики Дагестана Нюсрет Омаров и заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан Ангелина Акбулатова", - говорится в сообщении. "Конверты с почтовыми блоками, погашенные специально изготовленным штемпелем, имеют, прежде всего, филателистическую ценность. Они станут прекрасным украшением коллекций и памятным сувениром", - привели в пресс-службе слова Акбулатовой.

20 января 1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 года регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 года - Республика Дагестан. В честь празднования даты в этом году проходят выставки, форумы, фестивали, круглые столы и музыкально-театрализованные композиции не только в регионе, но и за его пределами.