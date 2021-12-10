Фотовыставку ТАСС и ВИА представили в Ханое участникам семинара о роли России в АТР

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, подготовленная ТАСС и Вьетнамским информационным агентством (ВИА) и посвященная 20-летию со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), была представлена на полях прошедшего в пятницу в Ханое научного семинара "Россия глазами вьетнамских русистов: гуманитарные аспекты". Участники конференции, организованной посольством РФ в СРВ, Русским домом в Ханое и Институтом европейских исследований Вьетнамской академии общественных наук, обсудили роль и место России в АТР, итоги ее 25-летнего сотрудничества со странами АСЕАН, внутриэкономическое развитие и актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.

В своем приветственном слове посол РФ в СРВ Геннадий Бездетко отметил активное продвижение многоплановой кооперации между Россией и Вьетнамом за прошедшие два десятилетия. По словам российского дипломата, в ходе недавнего визита в Россию президента СРВ Нгуен Суан Фука лидерами двух стран было принято Совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на период до 2030 года, в котором закреплены важнейшие направления и цели двусторонней кооперации на среднесрочную перспективу. Среди них - укрепление военного и военно-технического сотрудничества, продолжение тесного взаимодействия в нефтегазовой сфере, в области энергетики, промышленного производства, цифровых технологий, образования и подготовки кадров, науки и культуры.

Перед началом конференции ее участники смогли ознакомиться с фотовыставкой "Два десятилетия стратегического партнерства России и Вьетнама в кадрах фотокорреспондентов ТАСС и ВИА", которую два агентства специально подготовили к состоявшемуся 29 ноября - 2 декабря официальному визиту в РФ президента СРВ. Представляя выставку посол России отметил, что выставка была открыта 1 декабря в здании Совета Федерации (СФ) в Москве президентом Нгуен Суан Фуком и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее гендиректор ТАСС Сергей Михайлов сообщил, что при подготовке экспозиции ТАСС и ВИА "постарались пройтись за последние 20 лет по основным событиям в военном, культурном, экономическом сотрудничестве между нашими странами и отразить основные моменты".

После завершения показа выставки в СФ все представленные на ней фото были переданы Россотрудничеству, которое направило их в Русский дом в Ханое для проведения экспозиций теперь уже во Вьетнаме.