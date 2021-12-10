Ивановские власти поддержат муниципалитеты в содержании новых скверов и парков в 2022 году

ТАСС, 10 декабря. Правительство Ивановской области поддержит муниципалитеты региона, выделив им средства на содержание общественных территорий в первый год после их благоустройства. Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

По данным правительства региона, в Ивановской области с 2018 года благоустроено почти 440 территорий, из них половина реализована в рамках программы поддержки местных инициатив. За последние четыре года регион выиграл 18 грантов всероссийского конкурса благоустройства, в том числе пять городов стали победителями в этом году.

"Все то, что мы строим - это хорошо, но это надо содержать. И содержать продуманно, так, чтобы это все-таки сохранилось. В этой связи мы вот какое решение приняли. Мы будем выделять деньги муниципалитетам в первый год именно на содержание новых объектов, на создание правил и регламентов этого содержания", - сказал Воскресенский на встрече с жителями.

В 2022 году в Ивановской области намерены реализовать 10 проектов благоустройства. Кроме того, будет продолжена реализация программы поддержки местных инициатив, финансирование которой со следующего года увеличено вдвое, до 100 млн рублей. В этом году благодаря ей удалось благоустроить более 90 дворовых территорий области.