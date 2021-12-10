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Ивановские власти поддержат муниципалитеты в содержании новых скверов и парков в 2022 году

В первый год после благоустройства общественных территорий муниципалитеты будут получать средства из бюджета региона на содержание новых объектов

ТАСС, 10 декабря. Правительство Ивановской области поддержит муниципалитеты региона, выделив им средства на содержание общественных территорий в первый год после их благоустройства. Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

По данным правительства региона, в Ивановской области с 2018 года благоустроено почти 440 территорий, из них половина реализована в рамках программы поддержки местных инициатив. За последние четыре года регион выиграл 18 грантов всероссийского конкурса благоустройства, в том числе пять городов стали победителями в этом году.

"Все то, что мы строим - это хорошо, но это надо содержать. И содержать продуманно, так, чтобы это все-таки сохранилось. В этой связи мы вот какое решение приняли. Мы будем выделять деньги муниципалитетам в первый год именно на содержание новых объектов, на создание правил и регламентов этого содержания", - сказал Воскресенский на встрече с жителями.

В 2022 году в Ивановской области намерены реализовать 10 проектов благоустройства. Кроме того, будет продолжена реализация программы поддержки местных инициатив, финансирование которой со следующего года увеличено вдвое, до 100 млн рублей. В этом году благодаря ей удалось благоустроить более 90 дворовых территорий области. 

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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