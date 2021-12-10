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Пандемия COVID-19
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В Британии допустили 1 млн случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса к концу декабря

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Великобритании к середине декабря. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, в том случае, если скорость распространения вируса сохранится на нынешнем уровне, к концу года в стране будет выявлено около 1 млн случаев заражения.

"Расчеты показывают, что при сохранении текущего тренда в Великобритании будет обнаружено более 1 млн случаев инфицирования [омикрон-штаммом] к концу декабря", - сказано в заявлении ведомства.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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