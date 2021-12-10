Первый в Мордовии музей спорта открылся в Саранске на стадионе "Мордовия Арена"

ТАСС, 10 декабря. Первый в Республике Мордовия музей спорта открылся в пятницу в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". Среди экспонатов - мячи, флаги, шарфы, вымпелы с чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" министерства спорта и молодежной политики республики.

"10 декабря, во Всемирный день футбола, на стадионе "Мордовия Арена" состоялось открытие первого в республике Музея спорта с постоянной экспозицией. Экспонаты предоставлены Мордовским краеведческим музеем им. И. Д. Воронина, кропотливо собраны сотрудниками стадиона, а также многочисленными жителями Мордовии, бережно хранившими память о чемпионате мира в Саранске и решившими принести в дар материальную частицу своих ярких воспоминаний: мячи, флаги, шарфы, вымпелы, ценные автографы, именные футболки, элементы декора", - говорится в сообщении.

Всего в музее собрано свыше 200 различных предметов, в числе которых оригинальный игровой мяч матча группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии, футболки основной и молодежной футбольных сборных команд России с автографами всех игроков. Со временем коллекция будет пополняться объектами, которые остаются в республике после проведения других спортивных событий.

Музей спорта будет открыт для посещения гражданами с 13 декабря.

Стадион "Мордовия-Арена" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года (введен в эксплуатацию 9 апреля 2018 года), который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Мордовия-Арена" приняла четыре матча группового этапа, вместимость стадиона составляет 43 958 зрителей.