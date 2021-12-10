Комплексы наблюдения в Петербурге зафиксировали в этом году в 2 раза больше нарушений ПДД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали в этом году на дорогах и перекрестках Петербурга более 7 млн нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За весь 2020 год комплексы зафиксировали 3,5 млн нарушений ПДД.

"Летом 2021 года заработали 240 новых стационарных комплексов, фиксирующих нарушения скоростного режима. Всего с начала года комплексы зафиксировали более 7,3 млн нарушений правил дорожного движения. Из них более 98% - нарушения скоростного режима. При этом в ноябре зафиксировано нарушений на 30% меньше, чем в октябре и сентябре", - говорится в сообщении.

Новые комплексы были установлены летом в дополнение к уже работавшим, на январь 2021 года их насчитывалось около 270 единиц. Как отметили в пресс-службе, в местах установки новых аппаратов нарушений стало гораздо меньше, это касается всех районов города.

Комплексы фотовидеофиксации устанавливаются в рамках масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Программа реализуется совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.