Медики сократили почти на 10% ковидный коечный фонд в госпиталях Алтайского края

ТАСС, 10 декабря. Эпидситуация по коронавирусу в Алтайском крае стабилизировалась, но уровень заболеваемости все еще высокий, сообщил ТАСС в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России - 2021" в пятницу губернатор региона Виктор Томенко. Количество коек в госпиталях сократили до 4 400 - почти на 10%.

"Обстановка продолжает оставаться напряженной. Она стабилизировалась, но пока еще на довольно высоком уровне заболеваемость. В регионе выявляется ежедневно более 500 случаев. У нас несколько на снижение пошло количество коек, которые мы должны держать с 20%-ным запасом. Пару недель назад у нас было 4 800. Вот уже конец этой недели, я думаю, мы где-то на 4 400-4 300 ушли с тем же самым 80%-ным заполнением", - сказал губернатор.

Он отметил, что снизилось и количество пациентов в тяжелом состоянии: из 3,5 тыс., находящихся в госпиталях, сейчас в тяжелом состоянии находятся около 600 человек, тогда как две недели назад их количество составляло в среднем 850. Таким образом, количество тяжелых пациентов сократилось на 25%.

"К сожалению, продолжает много людей погибать. К сожалению, спасти их не представляется возможным, и около 35 человек ежедневно в госпиталях умирают. Вакцинация идет со стороны системы здравоохранения развернутая - более 200 пунктов вакцинации на территории всего края. В течение ближайших 20 дней мы перевалим цифру в 1 млн человек вакцинированных а, учитывая, что взрослых в Алтайском край 1 млн 800 тыс. человек, нам надо выходить на цифру 1 млн 600 тыс. Очень тяжело это уже начинает идти, потому что те, кто мог и хотел, уже привились, а те, кто не хотел и убежден, что это неправильно, их становится все больше и больше, и это очень трудно", - сказал глава региона.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 109 253 человек. Полностью привиты в регионе 925 340 человек. С 30 октября в крае введена система QR-кодов, с 15 ноября они стали обязательными для посещения торговых центров и спортивных учреждений.