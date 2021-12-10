Песков исключил арест Сокурова за его слова на заседании СПЧ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест режиссера Александра Сокурова за слова о российской территории на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом в пятницу он сообщил радиостанции " Говорит Москва ".

"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал он.

Во время заседания президент России Владимир Путин раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами.

Сокуров в комментарии изданию "Подъем" на обвинения в том, что своим вопросом он фактически призвал к нарушению территориальной целостности, сказал, что он не сможет избежать ответственности, если будет принято решение его арестовать.