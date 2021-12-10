В Крыму участников массовых мероприятий обязали предъявлять QR-коды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма обязали совершеннолетних предъявлять сертификаты о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции и QR-коды для допуска на массовые мероприятия. Соответствующие поправки к указу главы республики о режиме повышенной готовности опубликованы в пятницу на сайте правительства региона.

"Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в тексте документа.

С 15 декабря для невакцинированных в возрасте старше 60 лет продлеваются самоизоляция и ограничения на льготный проезд в общественном транспорте.

С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.