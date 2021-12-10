Муратов сообщил, что к созданию Трибунала против пыток присоединится Комитет Каляпина

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что готов объединить усилия с председателем межрегионального общественного объединения "Комитет против пыток" (КПП), членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорем Каляпиным для создания Международного трибунала против пыток. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сразу после церемонии награждения в Осло.

"Я говорил про Международный трибунал о пытках, потому что каждое государство свои пытки скрывает, а у других видит. Значит, нужно объединить усилия государств, когда одни обличают одних, а другие других. Я прямо могу сказать, что Игорь Каляпин согласился в этом деле участвовать. А у него, его команды накоплен гигантский опыт классификации. Я очень надеюсь, что у нас все получится", - сказал Муратов.

Он также сообщил, что через несколько дней в Москве будет подробно обсуждать эти вопросы с коллегами.

Во время церемонии награждения Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток. По его словам, основной задачей трибунала должен стать сбор данных "о применении пыток в разных частях света и государствах", а также установление "палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям".

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Муратов, выступая в Осло, сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики. Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон ($1,1 млн по нынешнему курсу).